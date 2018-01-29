Подпольный бизнес по отмыванию наркотических миллионов в Петербурге оценили в 28 лет

Красногвардейский суд Петербурга приговорил к реальным срокам членов организованной преступной группы, снабжавшей наркотиком три района города. Чтобы заработать на запрещенных веществах больше 6,5 млн рублей, у них ушло меньше четырех месяцев.

Как сообщает 29 января объединённая пресс-служба судов Петербурга, в сбыте наркотиков и легализации полученных преступным путем денег обвинили Евгению Орлову, Вадима Скобелева и Виталия Игнатова. В суде доказано, что за оборот синтетики в Невском, Калининском и Красногвардейском районах отвечал именно Игнатов, а с конца 2015 года к его бизнесу присоединились помощники. До марта 2016 года троица организовывала тайники-закладки с оплатой через платежную систему «Киви».

Орлова отвечала за фасовку, искала покупателей и контролировала перевод денег. Скобелев подыскивал места и делал закладки, а Игнатов руководил процессом и отмывал полученные средства.

«В период незаконной деятельности соучастниками было легализовано денежных средств на сумму 6 661 684 рубля 81 копейка», – уточнили в пресс-службе.

Суд приговорил Игнатова и Скобелева к 13 и 11 годам колонии строгого режима соответственно. Кроме того, организатору схемы добавили 150 тысяч рублей штрафа. Орлову осудили на 4 года общего режима.