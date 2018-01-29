Путин рассказал в Еврейском музее о мировом господстве

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху приняли участие в закладке камня в основание мемориала в честь героев Сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто.

Как сообщает 29 января пресс-служба Кремля, Путин и Нетаньяху также осмотрели выставку «Собибор: победившие смерть», посвященную единственному успешному восстанию пленных в концлагере в 1943 году. Его организатором был советский офицер Александр Печерский. Лидеры России и Израиля увидели план созданного нацистами лагеря для евреев и военнопленных, составленный по описаниям выживших узников.

После посещения Еврейского музея Владимир Путин заявил, что Россия отвергает любые попытки «оседлать идею мирового господства». Его слова приводит «Интерфакс»: «Наша память — это предостережение от любых попыток... объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства». «Неприятие антисемитизма, любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближает Россию и Израиль», – подчеркнул Путин.