В ГИБДД просят не паниковать из-за замены водительских удостоверений

В процедуре замены водительских удостоверений после окончания срока действия никаких изменений не планируется. УГИБДД Петербурга и Ленобласти призвало автомобилистов не паниковать. В дорожной полиции 29 января признали: сообщения СМИ привели к шквалу обращений о досрочной замене прав.

В Госавтоинспекции напоминают, что поменять права можно тремя способами, а если делать это через Госуслуги, получится даже сэкономить. Процедура все та же: удостоверение меняют при наличии пакета документов и без экзаменов.

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