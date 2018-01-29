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29.01.2018 17:20

В ГИБДД просят не паниковать из-за замены водительских удостоверений

В процедуре замены водительских удостоверений после окончания срока действия никаких изменений не планируется. УГИБДД Петербурга и Ленобласти призвало автомобилистов не паниковать. В дорожной полиции 29 января признали: сообщения СМИ привели к шквалу обращений о досрочной замене прав.

В Госавтоинспекции напоминают, что поменять права можно тремя способами, а если делать это через Госуслуги, получится даже сэкономить. Процедура все та же: удостоверение меняют при наличии пакета документов и без экзаменов.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга»


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Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
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