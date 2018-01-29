Трехлетнего мальчика в подъезд на Рябовском могла выгнать соседка по коммуналке

Трехлетний мальчик, найденный в подъезде на Рябовском шоссе, благополучно вернулся домой из детской городской больницы №5, куда его доставили в ночь с 28 на 29 января. Об этом «Фонтанке» сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Мама малыша приехала в стационар через час после того, как туда доставили ребенка. На теле мальчика не было обнаружено никаких повреждений, одет он чисто и опрятно, хорошо развит, а мать представила все необходимые документы на сына.

То, что ребенок оказался ночью в подъезде совершенно один, мать объяснила конфликтными отношениями с соседями по коммуналке. Она предположила, что ребенка за дверь могла выставить соседка, правда, не пояснила, почему не заметила исчезновения сына посреди ночи.

Семья раньше не попадала в поле зрения органов опеки и попечительства. Однако теперь сотрудники опеки в трехдневный срок проведут проверку условий жизни ребенка, а его мать привлекут к административной ответственности.