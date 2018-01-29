Арестованного строителя «Крестов-2» отпустили домой

В Петербурге суд распорядился смягчить меру пресечения бизнесмену Руслану Хамхокову и отпустить его из-под стражи. Перед этим генподрядчику «Крестов-2» его детище все-таки показали изнутри.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 29 января следователь обратился с ходатайством об изменении меры пресечения Хамхокову. Были отмечены признание вины и сговорчивость обвиняемого в многомиллионной взятке, но в конце ноября Санкт-Петербургский городской суд при тех же вводных отклонил аналогичную просьбу самого бизнесмена. Тогда в перспективе маячила церемония открытия нового следственного изолятора «Кресты-2», и руководитель компании-генсубподрядчика, по неофициальной информации, в качестве постояльца ленточку перерезать не желал.

Тогда суд учел еще не оконченные следственные действия, на результат которых Хамхоков, оказавшись вне изолятора, мог бы повлиять. К концу января за результаты уже не опасаются, и в Колпинском районном суде удовлетворили ходатайство о домашнем аресте для бизнесмена. В изоляции он останется до 28 марта.

До этого Хамхоков около месяца обживал «Кресты-2». Глава «Петроинвеста» смог на практике оценить качество работы изолятора, строительство которого, по версии следствия, сопровождалось миллионными взятками должностным лицам ФСИН. Самому Хамхокову вменяется выплата 350 млн рублей в виде взяток при освоении бюджета пенитенциарного учреждения. Он был разговорчив и дал показания на предполагаемых соучастников, в том числе, бывшего замначальника УФСИН Петербурга и Ленобласти Сергея Мойсеенко. Также под следствием находится руководитель компании-генподрядчика «ГСК» Виктор Кудрин и бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов.