В Китае разбился военный самолет
В уезде Суйян провинции Гуйчжоу на юге Китая разбился военный самолет.
Об этом 29 января пишет портал China Plus. Как подтвердили изданию в китайских ВВС, самолет потерпел крушение во время выполнения летной подготовки. Пока нет сведений о том, сколько людей было на борту. Ведется поисково-спасательная операция. В Интернете уже появилось видео с места крушения.
Military transport crashes in Guizhou, China today. pic.twitter.com/FZeA3t1zn9— Alert 5 (@alert5) 29 января 2018 г.