В Петербурге инспектор УФМС «подрабатывал» на незаконной легализации мигрантов

Инспектор УФМС из Адмиралтейского района Петербурга поспособствовал незаконному пребыванию в России 1701 мигранта. Суд оценил его деятельность в 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Как сообщает пресс-служба судов города 29 января, осужденный с подельниками-«бизнесменами», в отношении которых приговоры уже оглашены, занимался изготовлением поддельных «уведомлений», проставлением в миграционных картах отметок о продлении срока временного пребывания в РФ. Также он вносил установочные данные иностранных граждан в единую базу данных ФМС России. Тем самым инспектор фактически поставил на поток незаконную миграцию с выгодой для себя.

В офисе компании ООО «ЭВ энд Пипл» от иностранных граждан, желающих находиться на территории России, принимали паспорта и иные документы, необходимые для изготовления «уведомлений», а также оплату – от 300 до 500 рублей. Соучастники подделывали «уведомления», проставляя на них оттиски печатей различных организаций, якобы выступающих в качестве принимающей стороны. Всего сообщниками было выдано 14 563 уведомления.