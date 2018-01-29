УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс»* позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года**, если компании необходимо решить приоритетную бизнес-задачу и сделать рывок в развитии. Кроме того, для бизнеса с сезонным спросом существует возможность установить гибкий график погашения.

По словам руководителя дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елены Сорвиной, рефинансирование бизнес-кредитов — это продукт 2018 года.

«Для бизнеса это актуальный вопрос: в период с 2014 года по 2016 год предприниматели были вынуждены оформлять кредиты по высоким процентным ставкам, которые превышали 20% годовых. Снижение ключевой ставки позволило банкам значительно скорректировать стоимость кредитов. И сейчас, когда процентные ставки снижаются, обслуживание долгов двух-трех летней давности становится дорогим и невыгодным. Понимая потребности бизнеса, мы предложили клиентам оптимизировать свои издержки, направив высвобожденные средства на развитие компании», — отметила Елена Сорвина.

Также она отметила, что предприниматели предпочитают работать сразу с несколькими банками, в том числе и по кредитам.

«Получить кредит гораздо проще, чем его обслуживать, поэтому очень часто можно встретить ситуации, когда у одного бизнесмена есть сразу несколько кредитов в разных банках, и контроль и гашение становится слишком трудоёмким. Рефинансирование же позволяет предпринимателям работать в режиме «одного окна», а не разрываться между несколькими банками, чтобы внести ежемесячный платеж», – добавила Елена Сорвина.

Минимальная процентная ставка по кредиту «Рефинанс» составляет 13,2% годовых, максимальная сумма – 30 млн руб., срок финансирования – до 5 лет. Обратиться с заявкой можно в любое отделение УБРиР, обслуживающее юридических лиц.

*Сумма кредита от 1 млн руб. до 30 млн. руб.(лимит рассчитывается индивидуально, исходя из финансовых показателей деятельности заемщика). Срок кредита до 5 лет. Кредит предоставляется в рублях. Процентная ставка от 13,2%. Если на момент заключения договора сумма залога составляет менее 100% от суммы кредита, то процентная ставка повышается на 5 процентных пунктов. После предоставления залога ставка снижается на 5 процентных пунктов. Залог: любое ликвидное имущество (недвижимость, автотранспорт, прочее имущество, за исключением товаров в обороте) В залог не принимается имущество, которое уже заложено в обеспечение исполнения других обязательств. Залоговая стоимость по оценке банка должна быть не менее суммы рефинансируемого кредита . . Обязательно требуются поручительства фактических собственников кредитуемого бизнеса/лиц, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей. Выручка компании за последние 12 месяцев не должна превышать 500 млн. р. (без НДС). Срок ведения бизнеса: Не менее 3 месяцев – для компаний, входящих в Группу компаний; Не менее 12 месяцев -для компаний, не входящих в Группу компаний

**Порядок погашения кредита: Согласно графику, предусматривающему ежемесячное погашение основного долга по кредиту. С учетом особенностей ведения бизнеса, сезонности деятельности или особенностей реализации проекта может быть установлен индивидуальный график. Особенность: Погашение нескольких кредитов, снижение % ставки и размера платежа, отсрочка выплат до 1 года

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) Генеральная лицензия Банка России № 429 от 06.02.2015 г.