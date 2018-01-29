УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов

Еще
01:14 30.01.2018
Пришлите свою новость!
00:29
Смольный: Границы воинского захоронения у Экспофорума до сих пор неизвестны
29/01
В массовом лобовом ДТП на Октябрьской набережной пострадал человек
29/01
По роману Кинга снимут продолжение «Сияния»
29/01
Бельгийские националисты предложили отменить санкции против России
29/01
Минобороны подтвердило перехват американского самолета-разведчика над Черным морем
29/01
Замглавы Приморского района: Разве может храм божий строиться без разрешения? Это решено свыше
29/01
СМИ: Российский истребитель опасно сблизился с разведчиком ВМС США над Черным морем
29/01
Каменка осталась без газа под конец января
29/01
Капитаном российской сборной по хоккею на Олимпиаде станет нападающий СКА
29/01
На КАД – серия ДТП и 10 поврежденных машин
29/01
Депутат Рады: Радикалы сорвали празднование снятия блокады Ленинграда на Украине
29/01
«Площадь Восстания» открыта после проверки
29/01
Лахта Центр дорос до проектных 462 метров
29/01
Метро «Площадь Восстания» закрыли на проверку
29/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 29 января
29/01
Петербургу обещают ветреный и скользкий вторник
29/01
Госорганы переложили свою работу на частные компании и заплатили за это 14 миллиардов
29/01
Взрывчатку на «Невском проспекте» не нашли
29/01
Пока Петербург теряет, Москва зарабатывает миллиарды на платной парковке
29/01
СМИ: Мутко по-прежнему занимается ЧМ-2018
29/01
Новую ленту Вуди Аллена не хотят пускать в кинотеатры
29/01
Финны тоже портят бюллетени: голосовали за Дональда Дака и Трампа
29/01
Подпольный бизнес по отмыванию наркотических миллионов в Петербурге оценили в 28 лет
29/01
Индийца насмерть «засосало» в аппарат МРТ
29/01
Метро «Невский проспект» закрыто
29/01
Путин рассказал в Еврейском музее о мировом господстве
29/01
В ГИБДД просят не паниковать из-за замены водительских удостоверений
29/01
Трехлетнего мальчика в подъезд на Рябовском могла выгнать соседка по коммуналке
29/01
Арестованного строителя «Крестов-2» отпустили домой
29/01
В Китае разбился военный самолет
29/01
В Петербурге инспектор УФМС «подрабатывал» на незаконной легализации мигрантов
29/01
В Карелии изъяли крупную партию финской санкционки: уничтожены полтонны сыра, масла и бургеров
29/01
В Пулково заработает новая система наблюдения за самолетами
29/01
Хавьер Бардем отправился в Антарктику на Arctic Sunrise, потому что нужен пингвинам
29/01
С 2019 года вейпы и электронные сигареты могут отправить в «табачные гетто»
29/01
Самые доступные семейные квартиры с детской ипотекой на «Квадрат.ру»
29/01
Директор СКК о возможном сносе стадиона: В Смольном мне не отвечают
29/01
Петербуржца осудили за поджог двух иномарок на глазах у публики
29/01
Минпромторг: Гражданский сверхзвуковой самолет обойдется в 120 млн долларов
29/01
Туристов решили привлечь на Ржевку и в Полюстрово
29/01
Продажи нового романа Акунина начнутся в Петербурге одновременно с Москвой
29/01
Водители Петербурга и Ленобласти побежали менять документы, пока не ввели переэкзаменовку
29/01
Росстат: Рождаемость в России рухнула до 10-летнего минимума
29/01
Ещё двоих осудили за гибель псковских десантников в Чечне
29/01
СМИ: Полиция проверяет плевок в Вечный огонь
29/01
Путин стал первым кандидатом, сдавшим подписи в Центризбирком
29/01
Минздрав не рекомендует добавлять рвотные вещества в «Боярышник»
29/01
В Париже уровень воды в Сене приблизился к пику
29/01
Пассажирка автобуса серьезно ранена в ДТП на Торфяной дороге
29/01
В Петербурге приговорили мать, обменявшую сына на билеты в Среднюю Азию
29/01
В финском центре для депортируемых у границы с Россией скончался африканец
29/01
На Ветеранов похищенный кальян увезли из ресторана на такси
29/01
Песков: Навального в Кремле не считают угрозой
29/01
Гасить кредиты с мобильного стали почти вдвое больше петербуржцев
29/01
Власти Мурино просят автобусы, чтобы избежать транспортного коллапса
29/01
На подиум в Александринке вышли модели, которым «за»
29/01
Правозащитник Динар Идрисов заявил о нападении на него во время протеста оппозиции
29/01
СМИ: Собрания акционеров «Газпрома» будут проходить в Петербурге
29/01
В Петербурге осужден торговец наркотиками через соцсети
29/01
Эксперты назвали любимые внедорожники петербуржцев
29/01
Распознавать лица пассажиров начнут с аэропорта Домодедово
29/01
Капелла разрешит слушателям гулять среди музыкантов
29/01
Массовое «минирование» в Москве: аэропорт, вокзалы и Госдуму атаковали телефонные террористы
29/01
ЦБ насчитал почти 6 тысяч финансистов с подмоченной репутацией
29/01
В Свердловской области нашли самый крупный изумруд за 10 лет
29/01
«Силовые машины»: Санкции США против компании незаконны и противоречат правилам ВТО
29/01
Шнуров в поэтической дуэли с Чаплиным сравнил храмы с борделями
29/01
Пассажирам петербургского автобуса, не доехавшего до Литвы, выплатят компенсации
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
29.01.2018 17:02

УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов

УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов
Уральский банк реконструкции и развития

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс»* позволяет  предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года**, если компании необходимо решить приоритетную бизнес-задачу и сделать рывок в развитии.  Кроме того, для бизнеса с сезонным спросом существует возможность установить гибкий график погашения.

По словам руководителя дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елены Сорвиной, рефинансирование бизнес-кредитов — это продукт 2018 года.

«Для бизнеса это актуальный вопрос: в период с 2014 года по 2016 год предприниматели были вынуждены оформлять кредиты по высоким процентным ставкам, которые превышали  20% годовых. Снижение ключевой ставки позволило банкам значительно скорректировать стоимость кредитов. И сейчас, когда процентные ставки снижаются, обслуживание долгов двух-трех летней давности становится дорогим и невыгодным. Понимая потребности бизнеса, мы предложили клиентам оптимизировать свои издержки, направив высвобожденные средства на развитие компании», — отметила Елена Сорвина.

 

Также она отметила, что предприниматели предпочитают работать сразу с несколькими банками, в том числе и по кредитам.

«Получить кредит гораздо проще, чем его обслуживать, поэтому очень часто можно встретить ситуации, когда у одного бизнесмена есть сразу несколько кредитов в разных банках, и контроль и гашение становится слишком трудоёмким. Рефинансирование же позволяет предпринимателям работать в режиме «одного окна», а не разрываться между несколькими банками, чтобы внести ежемесячный платеж», – добавила Елена Сорвина.

Минимальная процентная ставка по кредиту «Рефинанс» составляет 13,2% годовых, максимальная сумма – 30 млн руб., срок финансирования – до 5 лет. Обратиться с заявкой можно в любое отделение УБРиР, обслуживающее юридических лиц.

*Сумма кредита от 1 млн  руб. до 30 млн. руб.(лимит рассчитывается индивидуально, исходя из финансовых показателей деятельности заемщика). Срок кредита до 5 лет. Кредит предоставляется в рублях. Процентная ставка от 13,2%. Если на момент заключения договора сумма залога составляет менее 100% от суммы кредита, то процентная ставка повышается на 5 процентных пунктов. После предоставления залога ставка снижается на 5 процентных пунктов. Залог: любое ликвидное имущество (недвижимость, автотранспорт, прочее имущество, за исключением товаров в обороте) В залог не принимается имущество, которое уже заложено в обеспечение исполнения других обязательств. Залоговая стоимость по оценке банка должна быть не менее суммы рефинансируемого кредита.. Обязательно требуются поручительства фактических собственников кредитуемого бизнеса/лиц, способных оказать существенное влияние на деятельность бизнеса и/или учредителей. Выручка компании за последние 12 месяцев не должна превышать 500 млн. р. (без НДС). Срок ведения бизнеса: Не менее 3 месяцев – для компаний, входящих в Группу компаний; Не менее 12 месяцев -для компаний, не входящих в Группу компаний

**Порядок погашения кредита: Согласно графику, предусматривающему ежемесячное погашение основного долга по кредиту. С учетом особенностей ведения бизнеса, сезонности деятельности или особенностей реализации проекта может быть установлен индивидуальный график. Особенность: Погашение нескольких кредитов, снижение % ставки и размера платежа, отсрочка выплат до 1 года

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) Генеральная лицензия Банка России № 429 от 06.02.2015 г.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Уральский банк реконструкции и развития
29.01.2018 17:02

УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс» позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
25.01.2018 17:17

Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
ГК «Эталон»
23.01.2018 17:45

Сбербанк аккредитовал ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО Сбербанк аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Гасить кредиты с мобильного стали почти вдвое больше петербуржцев
ЦБ насчитал почти 6 тысяч финансистов с подмоченной репутацией
Евро и доллар идут вверх
Moody's отправило Россию в позитив
Сорос назвал биткоин типичным «пузырём»
Коммунист внес на рассмотрение Госдумы законопроект о крипторубле
Дворкович: Работать можно и без SWIFT, но не хотелось бы
В канун новых санкций США бизнес скупает российский госдолг
Минфин Финляндии намерен ввести контроль за криптовалютами
Закон Минфина о криптовалютах ставит крест на анонимности сделок
Электронным кошелькам дадут ФИО
Деньги внутри соцсетей - уже не дурной TON
Нефть по 100, а евро по 45
Банк «Санкт-Петербург» реализует концепцию «один клиент – один сегмент»
Револьверное кредитование
Чтоб ты жил на одну зарплату. Хотя бы Силуанова
Крипторубль как предвестник железного занавеса
Антон Розенберг: Правду знает только Дуров
Как Промсвязьбанк подвела стабильность
Российская периферия «битка» и «чефириума»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Что подарил миру Ингвар Кампрад?

скриншот с сайта youtube

«Путин» взял Grammy

На подиум в Александринке вышли модели, которым «за»

Новости компаний
Уральский банк реконструкции и развития
29.01.2018 17:02
УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс» позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
25.01.2018 17:17
Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
ГК «Эталон»
23.01.2018 17:45
Сбербанк аккредитовал ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО Сбербанк аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4
«Главстрой-СПб»
23.01.2018 17:09
«Главстрой-СПб» начал продавать квартиры под 6% годовых
Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», запустила для покупателей программу приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
Coffee image created by Peoplecreations - Freepik.com
22.01.2018 16:30
УБРиР запустил Android Pay для держателей карт Visa
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут совершать свои покупки с помощью сервиса Android Pay
СК «Полис Групп»
19.01.2018 16:50
«Семейная ипотека с господдержкой» под 6% доступна для объектов «Полис Групп»
С 17 января 2018 года в России начала работу программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Оператором программы выступает АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования»). Все строящиеся объекты «Полис Групп» уже аккредитованы по этой программе.
Фото предоставлено банком УБРиР
18.01.2018 11:10
Банкоматы УБРиР начали выдавать и принимать новые купюры
Банкоматы Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) начали выдавать и принимать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.
Сигаев А.В./Банк «Национальный стандарт»
18.01.2018 10:20
Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге
В декабре Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге.
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.