В Пулково заработает новая система наблюдения за самолетами

К апрелю этого года в аэропорту Пулково заработает новая многопозиционная система наблюдения за воздушным движением «Альманах», производителем которой является концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Она уже запущена в тестовом режиме, сообщили 29 января «Фонтанке» в «Алмаз-Антее», проводятся приемо-сдаточные испытания.

Систему «Альманах» впервые представили на авиакосмическом салоне «МАКС-2017». Петербург – первый город России, в котором данная система внедряется. Она представляет собой совокупность приемных и передающих станций, с помощью которых определяются высота и координаты самолетов за счет временной разницы возвращения сигнала.

Существующие радары передают данные о местоположении воздушного судна с частотой от 4 до 8 секунд, тогда как задержка выдачи информации «Альманаха» от момента приема сигнала составляет менее одной секунды. «Фактически система «Альманах» ведет наблюдение в режиме реального времени», – пояснил гендиректор Северо-Западного регионального центра концерна «Алмаз Антей» Михаил Подвязников.

Кроме того, «Альманах», в отличие от действующих радаров, может контролировать перемещение не десятков, а нескольких сотен объектов в воздухе. На высоте от 15 – 20 метров до 20 километров она обнаруживает даже небольшие объекты – беспилотники, коптеры, оснащенные бортовыми ответчиками. Также «Альманах» позволяет вести наблюдение на земле, в концепции «от перрона до перрона», и обнаруживать несанкционированный выезд на взлетно-посадочную полосу.

Заказчиком выступает ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения». Стоимость системы составляет порядка 134 млн рублей. По планам Росавиации в ближайшие годы еще 8 аэропортов страны будут оснащены «Альманахом».