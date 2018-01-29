Хавьер Бардем отправился в Антарктику на Arctic Sunrise, потому что нужен пингвинам

Испанский актер, обладатель «Оскара» Хавьер Бардем отправился в Антарктику на судне Arctic Sunrise. Об этом 29 января сообщает твиттер-канал Greenpeace Russia. Артист призвал создать международный заповедник в Антарктике.

«Эта планета — голубая. Океаны намного больше, чем все материки вместе взятые, – пишет актер. – Но климат меняется, загрязнение окружающей среды и чрезмерная добыча рыбы убивают их. Сегодня у нас есть шанс создать заповедник, который будет втрое больше моей родной страны Испании».

Также Бардем ведет блог на CNN о своем путешествии, в котором объясняет, почему «антарктические пингвины нуждаются в нас».

Экспедиция Arctic Sunrise продлится три месяца, в ней участвуют ученые, волонтеры и знаменитости. На борту всего 30 мест. Скоро к команде присоединится еще одна звезда – актёр Дэвид Харбор, сыгравший шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела». Команда ледокола намерена собрать доказательства уникальности природы Антарктики и наглядно продемонстрировать, как её разрушает вмешательство человека.

Напомним, что международный скандал, связанный с ледоколом Arctic Sunrise и нефтедобывающей платформой «Приразломная», был одной из главных тем 2013 года. Следственный комитет РФ возбудил в отношении экологов уголовное дело за попытку проникнуть на российскую нефтедобывающую платформу в международных водах. Сначала действия активистов пытались квалифицировать как пиратство, позже — как хулиганство. 24 августа 2015 года Третейский суд в Гааге вынес постановил, что действия российской стороны были нарушением статей Конвенции ООН по морскому праву.