В Колпинском районе «вышли погулять» с дротиками

На Южной улице в поселке Понтонный Колпинского района Петербурга прошли соревнования по дартсу в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять».

Как сообщает пресс-служба района, предложение горожанам покидать дротики напрямую связано с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды». Призерами турнира стали семеро местных жителей, которые, очевидно, успешнее других «вышли погулять» – и не с пустыми руками.

Любопытно, что в рамках все того же «фестиваля городской среды» проводят также и любые другие соревнования, которым чуть больше подходит название «Выходи гулять» — от турнира по снежному футболу до чемпионата по спортивному ориентированию.