С 2019 года вейпы и электронные сигареты могут отправить в «табачные гетто»

Законопроект об ограничении использования, продажи и рекламы электронных сигарет и устройств, используемых для потребления нагреваемого табака, опубликован 29 января на портале правовой информации. Документ разработан Минпромторгом. Если его примет Госдума, ограничения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Авторы предлагают запретить использование электронных сигарет и вейпов в образовательных организациях, молодежных центрах, в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления, в учреждениях культуры, на спортивных объектах, в больницах, в самолетах и на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, а также на детских площадках и в лифтах многоквартирных домов.

Использовать вейп или электронный аналог сигареты можно будет только в специально выделенных местах на открытом воздухе или в курилках, которые оборудованы системами вентиляции.

Сами вейпы и электронные сигареты станут меньше — продавать устройства с объемом контейнера для никотиносодержащей жидкости более 10 мл запретят. Как и торговлю самой жидкостью в таре, превышающей 30 мл. Продавать все эти чудеса техники несовершеннолетним не разрешат.

Напомним, что депутаты петербургского ЗакСа запретили продавать вейпы подросткам еще в ноябре 2017 года. А бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко призывал запретить вейпы и электронные сигареты в качестве ответной меры на новый пакет санкций США.