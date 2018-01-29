Директор СКК о возможном сносе стадиона: В Смольном мне не отвечают

Директор СКК Николай Скляренко 29 января прокомментировал слухи о возможном сносе стадиона.

«Я уже написал три письма собственникам объекта (Смольный. — Прим. ред.) с просьбой разъяснить ситуацию. Мне до сих пор никто не ответил. Поэтому и мне пока вам сказать нечего. Мы подчиняемся комитету по спорту. Мне пока эта ситуация непонятна, что собственник ничего не говорит, а люди, которые к СКК сейчас никакого отношения не имеют, делают разные заявления. Наверное, они имеют такие гарантии», – заявил Скляренко в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

Ранее журнал «Город 812» опубликовал материал, в котором говорится о возможном сносе СКК и строительстве на его месте новой ледовой арены под проведение на ней чемпионата мира по хоккею в 2024 году.

Напомним, согласно поданной Петербургом заявке в Международную федерацию хоккея, проведение чемпионата предполагается в мае 2024 года на двух действующих ледовых аренах – в Ледовом дворце (12 300 зрительских мест) и в спортивном комплексе «Юбилейный» (6400).

В то же время в настоящее время правительством города совместно с хоккейным клубом «СКА» прорабатывается инвестиционное предложение по реконструкции СКК.