Минпромторг: Гражданский сверхзвуковой самолет обойдется в 120 млн долларов

Гражданская версия сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160 может быть создана за 7 – 8 лет.

Как пишет 29 января «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ. В ведомстве уточнили, что спроектировать самолет удастся в такие сроки, учитывая наличие задела по двигателю. «На предприятиях ПАО "ОАК" имеется научно-технический задел по сверхзвуковым административным самолетам. Спрос на внутреннем рынке прогнозируется на уровне 20 – 30 машин при цене $100 – 120 млн. Экспортный потенциал самолета также может быть значительным»,— рассказал агентству представитель Минпромторга.

Напомним, 25 января Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160. «Фонтанка» подробно писала о том, почему эта идея кажется малореалистичной.