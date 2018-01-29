Туристов решили привлечь на Ржевку и в Полюстрово

В Красногвардейском районе решили переманить туристов из центра Петербурга с помощью интерактивной карты и серии видеороликов о красотах Большой и Малой Охты, Пороховых, Ржевки и Полюстрово.

Интерактивная карта выполнена в формате веб-сайта и приложения для мобильных устройств. Основные достопримечательности указаны в виде небольших иконок, по клику можно получить о них дополнительную информацию и выбрать один из десятка познавательных маршрутов по району. Также есть функция создания собственного маршрута, однако принцип ее работы до конца непонятен: возможности начать маршрут с произвольной точки на карте нет. Создатели проекта обещают, что интерактивная карта будет постоянно пополняться силами сотрудников Центральной библиотечной системы Красногвардейского района и волонтеров.

Источники финансирования проекта не обозначены. По этому поводу «Фонтанка» обратилась за разъяснениями в администрацию Красногвардейского района.

Напомним, что, несмотря на то что Красногвардейский район в его нынешних границах был образован 45 лет назад, его территории сыграли серьезную роль в истории Петербурга. Именно здесь расположена шведская крепость Ниеншанц, после взятия которой и началось строительство города в дельте Невы. А Охта и Пороховые стали промышленным центром новой столицы. В годы Великой Отечественной войны именно через Красногвардейский район проходила сухопутная часть Дороги жизни.