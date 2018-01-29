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29.01.2018 15:39

Росстат: Рождаемость в России рухнула до 10-летнего минимума

Федеральная служба государственной статистики зафиксировала в России самую низкую рождаемость за последние десять лет. Больше всего младенцев в 2017 году появилось на свет в Чечне, но и там показатели падают. 

Как следует из отчета, 29 января опубликованного Росстатом, с января по декабрь прошлого года на свет появились 1,69 млн человек – более чем на 203 тысячи меньше показателей 2016-го. При этом под конец года рост рождаемости зафиксировали в Чеченской Республике и Астраханской области. Однако за двенадцать месяцев прироста по этому показателю нет ни в одном из регионов страны. Такую же низкую рождаемость отмечали в 2007 году. 

По данным Росстата, в 2017 году на 3,4% снизилась смертность, но сохранить естественный прирост населения это не помогло. Так, в прошлом году по всей стране отметили минус 134,4 тысячи человек, хотя ещё годом ранее число граждан выросло на 5,4 тысячи. 

Тем не менее некоторым регионам удалось сохранить прирост населения. Отличились Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа, а также Татарстан, Калмыкия и Астраханская область. Рождаемость просела и там, но вытянуть показатели в плюс позволила более существенная, чем в других регионах, разница между родившимися и умершими.

Напомним, в конце сентября прошлого года глава Министерства экономического развития Максим Орешкин назвал демографическую ситуацию в России катастрафической. По его словам, в ближайшие несколько лет численность трудоспособного населения в стране будет ежегодно уменьшаться на 800 тысяч человек. 

 


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