Ещё двоих осудили за гибель псковских десантников в Чечне

Суд вынес приговор двум жителям Ставрополья, участвовавшим в нападении на шестую роту десантников в 2000 году в Чечне.

Как сообщает пресс-служба СК 29 января, Фаизбеку Амангазиеву и Арслану Валиеву назначены наказания в виде 15 лет 6 месяцев и 16 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима.

Следователи установили, что Амангазиев и Валиев 29 февраля в 2000 году приняли участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне. Перестрелка длилась до утра 1 марта. В результате погибли 84 десантника.

Ранее осуждены ещё девять боевиков, в том числе гражданин Украины — член запрещенной в России организации «УНА-УНСО» Александр Малофеев.