СМИ: Полиция проверяет плевок в Вечный огонь

В Краснодарском крае полиция начала проверку после публикации видео, на котором две школьницы танцуют возле Вечного огня и плюют в него.

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на ТАСС. По какой статье проводится проверка, издание не уточняет. Отметим, видео с камер городского наблюдения, на которое попали две девушки, опубликовали 29 января. Очевидцы уточняют, что действие происходит в городе Абинске в парке 30-летия Победы.

Как сообщает «Комсомольская правда – Кубань», школьниц уже заставили написать объяснительные, поставили на учет в полиции, а с их родителями провели профилактическую беседу в школе.