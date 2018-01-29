Путин стал первым кандидатом, сдавшим подписи в Центризбирком
Представители избирательного штаба Владимира Путина принесли в Центризбирком подписи избирателей для его регистрации кандидатом в президенты на выборах 2018 года.
Об этом пишет 29 января «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС. Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов уточнил, что всего в ЦИК представлено на проверку 315 тыс. подписей. Путин стал первым из кандидатов в президенты, который сдал подписи, собранные в его поддержку. Отметим, всего в поддержку действующего президента подписались более 1,5 млн человек — из лишних собирались составить «базу его сторонников».
Справка:
Выборы президента пройдут в России 18 марта этого года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.