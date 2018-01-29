Минздрав не рекомендует добавлять рвотные вещества в «Боярышник»

Министерство здравоохранения прокомментировало идею Федеральной антимонопольной службы о добавлении рвотных веществ в спиртосодержащие лекарства – такие, как настойки боярышника или чаги.

Как пишет 29 января RNS, в Минздраве заявили, что предложение ФАС сделает медицинское применение подобных лекарств невозможным. Антимонопольщики говорили, что это поможет борьбе с употреблением населением алкогольных суррогатов. «Не давая оценки предложению по добавлению таких средств к парфюмерно-косметической продукции, отметим, что добавление их к лекарственным средствам для внутреннего применения сделает медицинское применение таких лекарств невозможным», — цитирует RNS ответ Минздрава.

В ведомстве предложили бороться с суррогатами ограничением их производства. «Для снижения немедицинского потребления спиртосодержащих лекарственных средств разработаны и приняты нормативные правовые акты, ограничивающие объем тары на спиртосодержащие лекарственные препараты. В перечень лекарственных препаратов, попавших под ограничения, включены настойка боярышника, настойка чаги, настойка "Герботон" – спиртосодержащие лекарственные средства, которые наиболее часто использовались как суррогат алкогольной продукции. При необходимости данный перечень может быть расширен», — уточнили в Минздраве.