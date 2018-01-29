В Париже уровень воды в Сене приблизился к пику

В столице Франции ожидают спад паводка. Уровень воды в Сене на территории Парижа достиг пиковой отметки в 5,8 метра.

Как сообщает радиостанция France Info 29 января, по прогнозам метеорологов, максимальный показатель продержится до завтрашнего дня, затем вода начнёт уходить.

В Париже 24 января объявили оранжевый уровень опасности из-за наводнения. Сена вышла из берегов после нескольких дней проливных дождей. Затопленными оказались автомобильные дороги, было нарушено движение общественного транспорта. По информации французских СМИ, в Парижском регионе эвакуировали около полутора тысяч человек, сотня домов осталась без электричества.

Последние два месяца в Париже синоптики поставили на третью строчку рейтинга самых дождливых периодов за время наблюдения метеорологов, которые были начаты в 1900 году.