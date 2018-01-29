В Петербурге приговорили мать, обменявшую сына на билеты в Среднюю Азию

Фрунзенский суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу о торговле людьми. Биологические и приемные родители новорожденного сошлись на цене смартфона, суд оценил сделку в 10 лет колонии на всех.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов города, 29 января на скамье подсудимых оказались трое уроженцев Средней Азии. Суд посчитал доказанным, что две женщины и гражданский супруг одной из них договорились о преступлении летом 2016 года. На тот момент 28-летняя будущая мать пообещала передать бездетной паре своего ещё не рожденного ребенка. В октябре того же года она обменяла сына на 11,5 тысячи рублей. Деньги женщина потратила на билеты домой, а её ребенок остался в квартире на Варшавской улице. В мае 2017 года биологическую мать и приемных родителей задержали оперативники уголовного розыска. Ребенка из новой семьи изъяли.

«Подсудимые не признали вину в совершении преступления», – уточнили в городской прокуратуре.

Фрунзенский районный суд приговорил гражданских супругов к трем годам лишения свободы, мать получила на год больше. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.