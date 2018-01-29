На Ветеранов похищенный кальян увезли из ресторана на такси

Погоня за похитителями кальяна развернулась в Кировском районе Петербурга в ночь на воскресенье, 29 января. Курительный прибор прихватили с собой посетители ресторана, а администрация не пожелала разбрасываться имуществом.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, помощь вневедомственной охраны понадобилась работникам ресторана в доме 36А по проспекту Ветеранов, откуда и пропала вещь. Увозили украденное на такси марки «Шевроле Круз», что и помогло задержать предполагаемых любителей подымить бесплатно. На поиски ушло десять минут. В 01:20 сотрудники Росгвардии посмотрели записи камер видеонаблюдения, на которых были видны приметы и номера такси. В 01:30 машину нашли и блокировали у дома 17 по Дачному проспекту. Из салона достали пресловутый кальян и задержали четверых мужчин, которым пришлось коротать ночь в 8 отделе полиции.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в пресс-службе.