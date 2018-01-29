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29.01.2018 15:39

Оценить развитие дорожной сети в Новоселье можно в онлайн-режиме

Оценить развитие дорожной сети в Новоселье можно в онлайн-режиме
УК «Новоселье»

У всех интересующихся покупкой квартиры в Новоселье, а также счастливых обладателей квартир, появилась уникальная возможность – смотреть за качеством проведения работ по реконструкции Красносельского шоссе и строительством надземного пешеходного перехода в Новоселье в режиме реального времени.

Для того, чтобы оценить прогресс реконструкции Красносельского шоссе и строительства, можно перейти по сылке

Напомним, в настоящее время, по информации УК «Новоселья», долгожданный надземный переход Красносельского шоссе строится по плану: на данный момент ведется монтаж витражного остекления, здание перехода начали обшивать панелями. Ввод в эксплуатацию надземного перехода запланирован на весну-лето 2018 года.

УК «Новоселье» ведет застройку жильем одноименного поселка с 2012 года. В настоящее время застройщик завершает возведение квартала "Дельта" – четвертой очереди строительства крупномасштабного проекта «ЖК Новоселье: Городские кварталы», который располагается в одноименной локации. Проект комфорт-класса представляет собой четыре 12-этажных дома, рассчитанных на 476 квартир. В пешей доступности находится детский сад на 155 мест, Ледовая Арена ICE RINK. Центром притяжения квартала «Дельта» выступает рекреационная зона для отдыха, игр и занятий спортом.

ЖК «Дельта», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

Справка о компании УК «Новоселье»

 


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УК «Новоселье»
29.01.2018 15:39

Оценить развитие дорожной сети в Новоселье можно в онлайн-режиме

У всех интересующихся покупкой квартиры в Новоселье, а также счастливых обладателей квартир, появилась уникальная возможность - смотреть за качеством проведения работ по реконструкции Красносельского шоссе и строительством надземного пешеходного перехода в Новоселье в режиме реального времени.
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В условиях турбулентности рынка, падающего спроса на жилье и огромного количества судебных исков по неустойкам, главное – иметь подушку безопасности.
ЖК "Полюстрово Парк"/Setl City
29.01.2018 18:43
Setl City приступила к остеклению новой школы в Калининском районе
Setl City устанавливает окна в строящейся школе на территории ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга. В здании ведутся кровельные работы, специалисты монтируют внутренние инженерные сети
УК «Новоселье»
29.01.2018 15:39
Оценить развитие дорожной сети в Новоселье можно в онлайн-режиме
У всех интересующихся покупкой квартиры в Новоселье, а также счастливых обладателей квартир, появилась уникальная возможность - смотреть за качеством проведения работ по реконструкции Красносельского шоссе и строительством надземного пешеходного перехода в Новоселье в режиме реального времени.
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