Песков: Навального в Кремле не считают угрозой

Оппозиционера Алексея Навального в Кремле «не рассматривают как политическую угрозу». Как пишет «Коммерсантъ», об этом 29 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал прошедшую накануне акцию в поддержку «Забастовки избирателей». «Вы знаете, что в каких-то населенных пунктах эти акции — кстати, говорят, достаточно немногочисленные, — были согласованы, что соответствует закону. В каких-то местах они не были согласованы, и последовал демонстративный отказ от альтернативных предложений мест проведения — и в этом случае они не соответствовали законодательству. И, конечно, здесь главное, чтобы обеспечивалась законность, безопасность и общественный порядок», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.