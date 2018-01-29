Гасить кредиты с мобильного стали почти вдвое больше петербуржцев

В 2017 году в Санкт-Петербурге стало в 1,5 раза больше пользователей, которые погашают кредиты с мобильных устройств. Средний платёж составляет 4102 рубля. В то время как в Москве средний чек достигает 5247 рублей, а количество жителей столицы, которые платят со смартфонов и планшетов, увеличилось всего на 5%. Такие данные приводят 29 января аналитики «Яндекс.Денег», изучив платежи пользователей на сайте и в мобильном приложении сервиса.

В компании уточнили, что с обычных компьютеров люди по-прежнему погашают кредиты чаще, чем с мобильных устройств. За прошлый год количество таких платежей выросло в 14 раз. В среднем с компьютеров россияне платят по кредитам 6770 рублей, со смартфонов и планшетов — 4208 рублей.

При этом сектор альтернативного онлайн-кредитования в 2017 году вырос в 7 раз по сравнению с банковским рынком кредитования. За минувший год через интернет-компании россияне взяли в кредит на 67% больше денег, чем в 2016 году, отметили в «Яндекс.Деньгах».