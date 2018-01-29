Правозащитник Динар Идрисов заявил о нападении на него во время протеста оппозиции

Неизвестные избили правозащитника Динара Идрисова во время протестной акции «Забастовка избирателей» 28 января в Петербурге. Об этом заявил сам пострадавший в Фейсбуке.

По его словам, во время марша протестующих Идрисов зашёл в подъезд дома на углу Тверской и Одесской улиц, чтобы заснять происходящее с верхней точки. После того, как жильцы отказались впускать фотографа в квартиры, он вернулся на первый этаж, где стояли трое неизвестных.

«Может быть, мне стоило насторожиться, но я стал так же бойко проходить мимо, и в этот момент мне сделали подсечку. Я упал на колени и сразу же после этого получил удар в висок», — рассказал правозащитник порталу «ОВД-Инфо».

Фото: Динар Идрисов/facebook.com

Как говорит Идрисов, неизвестные наносили удары «профессионально». Напавших спугнули жильцы дома, вышедшие на лестничную площадку.

Правозащитник не стал вызывать полицию, самостоятельно добрался до травмпункта. Врачи диагностировали у него перелом левой скулы, гематому височной области, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Сломанной оказалась и левая рука.

Напомним, в воскресенье в Северной столице, как и по всей России, прошла акция протеста оппозиции. По данным пресс-службы регионального МВД, задержанных на «Забастовке избирателей» не было. По информации правозащитников «Открытой России» и группы помощи задержанным, в отделах полиции оказалось порядка 20 человек, в том числе глава штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов. Активистов отпустили после беседы с сотрудниками центра по борьбе с экстремизмом.