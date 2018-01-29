СМИ: Собрания акционеров «Газпрома» будут проходить в Петербурге

В 2018 году в Петербурге впервые пройдет годовое собрание акционеров ПАО «Газпром».

Об этом 29 января пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс». Источники агентства сообщили, что собрание планируют провести в «Экспофоруме». Они также уточнили: «Решено. Теперь все мероприятия "Газпрома" будут проходить только в Петербурге». Отметим, в 2015 году в устав компании внесли изменения, которые позволяют проводить собрания акционеров не только в Москве, но и в Северной столице.

Напомним, в Петербурге строится штаб-квартира «Газпрома» – МФК «Лахта-центр». Его высота достигает 462 метра, он должен быть введен в эксплуатацию осенью 2018 года.