В Петербурге осужден торговец наркотиками через соцсети
Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Павла Максимова.
Как сообщает пресс-служба судов города, петербуржец получил 7 лет колонии строгого режима за 57 особо тяжких преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств. Осужденный действовал в составе организованного преступного сообщества, торгуя наркотиками через социальные сети в течение 2015 года.
Приговор не вступил в законную силу.