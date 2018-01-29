Эксперты назвали любимые внедорожники петербуржцев

Аналитики вычислили, какие автомобили предпочитают петербуржцы среди внедорожников и кроссоверов.

Самой большой популярностью у жителей Северной столицы в 2017 году пользовался петербургский же Hyundai Creta. Он обошел предыдущего лидера — Renault Duster. А на третьем месте оказался рванувший вверх, но немного не дотянувший до второй позиции Volkswagen Tiguan.

Всего же в Петербурге за минувший год продали 46,2 тысячи автомобилей класса SUV, что более чем на четверть превысило результат 2016 года.

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