Распознавать лица пассажиров начнут с аэропорта Домодедово

Технология распознавания лиц (face recognition) начнёт применяться в бизнес-залах московского аэропорта Домодедово. Интегрировать технологию в работу аэропорта намерена авиакомпания S7 Airlines. Программное обеспечение на основе обучаемых нейронных сетей позволит, во-первых, идентифицировать пассажиров, а, во-вторых, персонализировать услуги для посетителей бизнес-залов. После того, как пассажир «опознан», система будет отслеживать, кто из путешественников вовремя покинул бизнес-зал, а кому необходимо напомнить о приближающейся посадке на рейс. Система на базе технологии «компьютерного зрения», интегрированная в ТВ-панель с расписанием вылетов, покажет пассажиру информацию о том рейсе, на который он зарегистрирован.

«Можно будет получить актуальную информацию о статусе рейса и любых изменениях, просто взяв со стола планшет с «компьютерным зрением», – отметила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.

В декабре 2017 года авиакомпания тестировала систему на собственных сотрудниках, установив оборудование на входе в офис. Система российской компании VisionLabs сделала около 50 000 фотографий, точность распознавания составила около 90%, отмечают в S7.

В 2011 году именно в аэропорту Домодедово в зале международных прилётов террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли 37 человек, 170 получили ранения.

Осенью 2017 года власти Москвы стали внедрять на улицах города российскую систему распознавания лиц от компании NTechLab. Позже эта компания стала победителем американского конкурса в сфере разведки.