На подиум в Александринке вышли модели, которым «за»

На Новой сцене Александринского театра в Петербурге во второй раз прошел «Подиум зрелой красоты». В туалетах от известных брендов дефилировали модели, которым «за», ломая стереотипы о возрасте – самым старшим участницам было по 78 лет.

В этом году шестьдесят петербуржцев вышли на сцену в качестве моделей, чтобы поломать стереотипы о старшем возрасте – самым взрослым участницам проекта было по 78 лет. «Что мне дал проект? Ощущение счастья. Ощущение, что я не завишу от чужого мнения. Ощущение полёта», – написала после окончания мероприятия одна из участниц.

«Когда я писала письмо о своём желании участвовать в проекте, одной из главных целей было помочь понять своим сверстницам и людям другого – и более старшего, и младшего – возраста, что надо жить ярко и интересно всегда, даже в 100 лет! Я хотела поддержать тех, кто сник, закрыл себя в четырёх стенах, оказался одиноким или сделал себя таким... А сегодня я поняла, что участие в этом удивительном проекте помогло мне познакомиться с самой собой, такой, какой я никогда не была», – поделилась другая модель.

На подиуме были продемонстрированы яркие и современные образы от семи модных российских и зарубежных брендов и петербургских модных домов. Также над образами потрудились и мастера салонов красоты и визажисты.

Помимо модного дефиле зрители могли участвовать в различных мастер-классах по стилю, красоте и здоровому питанию. А в перерывах показа перед гостями выступили танцевальный коллектив «ЗДРАВУШКА» социально-досугового отделения граждан пожилого возраста № 2 Василеостровского района и ансамбль современного стилизованного танца «ЭЛЬДАНС».

Организаторы «Подиума зрелой красоты» – портал для старшего поколения «Баба-Деда» и Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» – намерены и в дальнейшем продолжать проект, который набирает популярность в Северной столице.