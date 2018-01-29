Массовое «минирование» в Москве: аэропорт, вокзалы и Госдуму атаковали телефонные террористы

В Москве началась очередная волна телефонных «минирований». Пользователи соцсетей сообщают, что по анонимному звонку взрывотехники выезжали в аэропорт Домодедово и на Комсомольскую площадь, чтобы проверить три железнодорожных вокзала. Также телефонной атаке подверглись районные управы в Хорошово, Коньково, Обручевском районе, Соколиной горе, Теплом Стане и в Академическом районе. По некоторым данным, злоумышленники попытались «заминировать» даже здание Госдумы.

Напомним, что 18 января неработающий петербуржец, не чуждый психоневрологическому диспансеру, сообщил по телефону о «заминировании» Красной площади в Москве. А накануне, 28 января, больше двух десятков объектов эвакуировали в Петербурге.

8 декабря 2017 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за «телефонный терроризм» до 10 лет лишения свободы.