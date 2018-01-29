ЦБ насчитал почти 6 тысяч финансистов с подмоченной репутацией

Центробанк опубликовал список из 5795 финансистов, чья деловая репутация не соответствует требованиям законодательства, сообщает 29 января пресс-служба регулятора.

В ЦБ напомнили, что с 28 января вступил в силу закон, который расширяет требования к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций. А также ужесточает наказание за несоблюдение этих требований.

«Теперь для всех участников финансового рынка по существу выравниваются требования к порядку приобретения крупных (более 10%) пакетов акций (долей) и установления контроля в отношении крупных акционеров (участников), а также к порядку раскрытия информации об акционерах (участниках) и о структуре собственности. Регламентируется порядок устранения нарушений, касающихся требований к деловой репутации»,— пояснили в ЦБ.

Предполагается, что нововведение «сделает работу органов банков и финансовых компаний более ответственной и профессиональной».