В жилом комплексе «Аннинский парк» открылся шоу-рум

ГК «УНИСТО Петросталь» предоставил потенциальным покупателям возможность увидеть, как будет выглядеть будущее жилье. Меблированная квартира-студия в ЖК «Аннинский парк» с отделкой «под ключ» открыта для просмотра каждую субботу с 11.00 до 17.00 по предварительной записи.

Партнером проекта выступила мебельная компания «Жить просто», которая работает по принципу «все включено». В квартире установлен кухонный гарнитур, прихожая, мягкая и корпусная мебель, так что посетители могут в полной мере почувствовать, какой уютной может стать их собственная квартира в «Аннинском парке». Со вкусом оформленная меблированная студия является наглядным примером того, что даже небольшая по площади квартира может быть уютной и функциональной.

«Клиенту трудно сформировать представление о жилье «по картинке». Выбор будущего дома — ответственное решение и принять его намного легче, если у людей появляется возможность увидеть квартиру собственными глазами и «примерить» ее на себя, – говорит генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев. – Все квартиры в «Аннинском парке» мы сдаем с чистовой отделкой. Единственное, что останется сделать будущим новоселам – расставить мебель».

ГК «УНИСТО Петросталь» приглашает посетить шоу-рум в жилом комплексе «Аннинский парк» и увидеть квартиру со всей необходимой для жизни мебелью, техникой и элементами декора. Кроме внутренней отделки квартиры, посетители могут оценить планировку и отделку входных групп и холлов, прогуляться по благоустроенным дворам и своими глазами увидеть, как живут их будущие соседи.

Напомним, жилой комплекс «Аннинский парк» возводится в непосредственной близости от Красного Села – в поселке Куттузи Ломоносовского района Ленинградской области. Это первый проект комплексного освоения территории в данной локации. Общая площадь комплекса составит 240 тыс. кв. м. В ЖК «Аннинский парк» предусмотрено строительство 16 домов высотой по 12 этажей каждый. Два из них уже введены в эксплуатацию. Кроме двух детских садов на 400 мест и школы на 800 мест, в проекте предусматриваются коммерческие площади и транспортная инфраструктура. Так, к жилому комплексу уже построена подъездная дорога, предусмотрено строительство разворотного кольца автобуса, что позволит улучшить транспортное сообщение между жилым комплексом и станцией метро «Проспект Ветеранов».

Презентационная квартира-студия открыта для просмотра каждую субботу с 11.00 до 17.00 по предварительной записи. Записаться на посещение можно у специалистов отдела продаж по телефону: 8 (812) 677 80 20.

ЖК "Аннинский парк" - застройщик ООО "Квартал", разрешение на строительство № 47-RU47511-301-023К-2016 от 12 февраля 2016 года, проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/

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