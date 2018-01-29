В Свердловской области нашли самый крупный изумруд за 10 лет

На Малышевском руднике обнаружен крупнейший за 10 лет российский изумруд. Вес камня более 1,5 кг, длина — 14 см, ширина — 7 см.

Об этом 29 января сообщили в пресс-службе ОП «Малышева» – дочки «Ростеха», специализирующейся на добыче изумрудов и бериллов. Там уточнили, что друзу заметили бригадир очистного забоя и заместитель главного геолога. «Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, тем самым сохранив его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме наших сотрудников. Поощрительную премию в размере 250 000 рублей они уже получили», – заявил директор компании Евгений Василевский.

Название камню пока не придумали, он уже прошел оценку в Гохране, однако сумму в ОП «Малышева» не уточняют. Напомним, самый крупный кристалл, найденный до сих пор на Малышевском месторождении, весил 1,2 кг и получил название «Президент» в честь Бориса Ельцина.