ЮИТ открывает продажи квартир в ЖК TARMO около метро «Черная речка»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» в феврале 2018 года открывает продажи квартир в новом жилом комплексе TARMO вблизи центра Санкт-Петербурга.

Комплекс расположится на Студенческой улице, 24, в благоустроенном и спокойном квартале, в Приморском районе, имеющем всю необходимую социальную и торговую инфраструктуру. В пешеходной доступности – прекрасные парки и сады, среди которых знаменитый исторический Удельный парк. Поблизости несколько станций метро – «Черная речка», «Лесная», «Удельная». Комплекс имеет удобные выезды на набережные и крупные магистрали города.

Комплекс создается на земельном участке площадью 2,4 га, приобретенном ЮИТ осенью 2016 года. Разрешение на строительство было получено компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» в январе 2018 года.

Жилой комплекс TARMO состоит из пяти 11-ти этажных зданий, фасады которых выполнены в выразительной стилистике современной финской архитектуры. Дома и квартиры отличают оригинальные планировочные и проектные решения, характерные для комфортного европейского, и, в частности, финского жилья. В TARMO будет 827 квартир (общей площадью 38,8 тыс. кв. м).

Инновационный продукт, который впервые на рынке предложен ЮИТ в комплексе TARMO – квартиры «Трансформер» . Приобретая такую квартиру с базовым вариантом планировки, покупатель в перспективе сможет трансформировать ее внутреннее пространство по одному из уже готовых вариантов (с учетом, например, ожидаемых изменений состава семьи).

Подробное описание комплекса на сайте компании – Жилой комплекс TARMO

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Название жилого комплекса TARMO происходит от финского слова «тarmo» – в переводе на русский язык, означающего – «энергия», «сила», «действие».

Финская компания ЮИТ предлагает возможность выбрать квартиры в современном, по-европейски комфортном комплексе, где предусмотрены все условия для приятного проживания, насыщенного и активного отдыха в гармонии с природой и, конечно, для энергичной и плодотворной деятельности.

Энергия, как известно, не исчезает и не возникает сама по себе, из ничего, – она сохраняется и лишь преобразуется из одного вида в другой. Комплекс TARMO – место для проживания, обладающее чрезвычайно позитивной энергетикой, комфортная и доброжелательная жилая среда, которое порадует людей, ведущих активный образ жизни, усердных и настойчивых, всегда достигающих успеха.

Энергия TARMO многогранна – это энергия современных решительных и целеустремленных людей, ценящих возможности для активной деятельности, удобство проживания, семейный уют и комфорт домашнего очага.

Жилой комплекс TARMO - застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»