«Силовые машины»: Санкции США против компании незаконны и противоречат правилам ВТО

«Силовые машины» заявили, что включение компании министерством финансов США в санкционный список в связи с событиями на Украине и поставкой в Крым турбин незаконно.

– Сами по себе санкции США в отношении «СМ» являются незаконными и противоречат нормам Всемирной торговой организации, в которую входят США и Россия, – заявили 29 января в компании в ответ на запрос «Фонтанки».

Что касается формальной стороны оснований для включения в санкционный список (компанию обвинили в причастности к поставке турбин Siemens в Крым), то они, как заявили в «Силовых машинах», «являются надуманными и абсолютно не соответствуют действительности».

Как объяснили в компании, «Силовые машины» в качестве миноритарного акционера (35% акций) при мажоритарном акционере Siemens (65%) входят в совместное предприятие (СП) «Сименс технологии газовых турбин». Все руководство СП номинировано Siemens, и все решения, в том числе и о заключении контрактов, принимаются представителями немецкой компании. Основные компоненты турбин, которые производит СП по технологиям Siemens, поступают из Германии. Турбины данного СП были переданы по контракту ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», но в дальнейшем, как выяснилось, в нарушение условий контракта, эти агрегаты были доставлены в Крым.

«Компания «Силовые машины» не имела никакого отношения к заключению этого контракта. Также нам не было ничего известно о маршруте переадресации поставок этих турбин. В этой связи СП подало иск в российский суд к своим контрагентам из-за отгрузки турбин не по назначению, о чем широко сообщалось в СМИ. При этом компании Siemens органами власти США не предъявлено никаких претензий, и она не включена в санкционный список. Не правда ли, странная логика? Видимо, наказана должна быть российская компания, даже если она к этому никакого отношения не имеет», – заявили в «Силовых машинах».

Кроме того, там добавили, что «абсолютно не соответствует действительности» утверждение министерства финансов США о якобы имевшем место публичном заявлении генерального директора ПАО «Силовые машины» о поддержке инфраструктурных проектов в Крыму. Никаких заявлений представители компании по этому поводу вообще никогда не делали.

В связи с этим в компании надеются, что государственные ведомства США «все-таки займут конструктивную позицию, объективно разберутся в ситуации и снимут необоснованные санкции с ПАО «Силовые машины».

Как следует из сообщения департамента минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC), 26 января опубликованного на сайте ведомства, в перечень добавили еще 21 гражданина России и Украины, а также девять компаний. Еще 12 компаний попали под дополнительные секторальные санкции. В частности, в список включили «Силовые машины» Алексея Мордашова, подконтрольную «Ростеху» «ВО «Технопромэкспорт» и её гендиректора Сергея Топор-Гилку, дорожно-строительную компанию «ВАД» вместе с гендиректором Валерием Абрамовым и первым заместителем Виктором Переваловым, польскую Doncoaltrade.