Шнуров в поэтической дуэли с Чаплиным сравнил храмы с борделями

Поэтическая перепалка между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и протоиереем Русской православной церкви Всеволодом Чаплиным продолжается третий день. Каждая сторона желает оставить за собой последнее слово и старается побольнее уколоть соперника. «Любезностями» оппоненты обмениваются с помощью социальных сетей и СМИ.

Поутихнувший было поэтический конфликт 29 января разгорелся с новой силой. В своем Instagram музыкант зачитал стихотворение, в котором выразил крайне прохладное отношение к религии, не постеснявшись в эпитетах и метафорах. В ход пошли бранные слова в адрес служителей культа и сравнения культовых сооружений с борделями. В строчках Шнуров также призвал «ответственных лиц» ответить за массовое строительство стадионов, но отсутствие больниц и поехидничал, что ни один священник еще достойно не признался в том, что когда-либо «сплоховал». Досталось и чиновникам, которые «ходят под прикрытием закона» и «крестят пузо».

Ответа от протоиерея пока не последовало, хотя все минувшие выходные он провел в поэтических экзерсисах.

Диалог завязался утром 27 января после того, как на радио «Говорит Москва» Чаплин посулил рокеру адские муки. «Нигде и никогда не должно быть мата со сцены. Некоторые боятся, а я прямо скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду. Об анафеме речи нет. Он — не христианин», — заявил протоиерей.

Шнуров не остался в долгу и оперативно ответил в Telegram-канале сравнением клирика с актёром Чарли Чаплиным.

Играет плохо, но на сцену лезет.

Он прикрываясь именем Христа,

Такую массу нарастил в аскезе,

Не место занимает, а места.

Протоиерей мгновенно выдал зеркальную реплику, обыграв в ответ фамилию музыканта.

«Бедняга со шнурком в трусах зачем-то любит обнажаться», – начал стихотворение Всевелод Чаплин. Посетившая священника муза подсказала позаимствовать образ у солнца русской поэзии:

«Юпитеры, а не быки, пока шнуроиды при власти, но на обломках либерастья мы оторвём им всем шнурки», – припечатал протоиерей.

Шнуров не полез за словом в карман и в ответном стихотворении растолковал сны клирика и выразил недоумение, что «удивительно читать стихи про уд от протоиерея». Священник после этого раскритиковал «бесплодные» рифмы Шнурова.