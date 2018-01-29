Строительство надземного перехода в Новоселье ведется активными темпами

По информации УК «Новоселья», долгожданный надземный переход Красносельского шоссе начали обшивать панелями. Сдать в эксплуатацию конструкцию предполагается весной этого года. Изюминкой перехода станут современные лифты OTIS, которыми позволят пользоваться конструкцией и людям с ограниченными возможностями.

Помимо этого продолжается реконструкция Красносельского шоссе до четырех полос. Совместными усилиями Правительства Ленобласти, СЕВНИИГИМ и крупного девелопера поселка – УК «Новоселье» продолжается активное преобразование п.Новоселье.

Так, все новые улицы будут иметь не меньше 4-х полос. В 2-х минутах езды на автомобиле – две развязки с КАД, вторая из которых будет достраиваться до полной формы клеверного листа в ближайшие 2 года. ИКЕА откроет свои двери в 2019 году.

УК «Новоселье» ведет застройку жильем одноименного поселка с 2012 года. В настоящее время застройщик завершает возведение квартала "Дельта" – четвертой очереди строительства крупномасштабного проекта «ЖК Новоселье: Городские кварталы», который располагается в одноименной локации. Проект комфорт-класса представляет собой четыре 12-этажных дома, рассчитанных на 476 квартир. В пешей доступности находится детский сад, Ледовая Арена ICE RINK. Центром притяжения квартала «Дельта» выступает рекреационная зона для отдыха, игр и занятий спортом.

ЖК «Дельта», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

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