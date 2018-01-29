Пассажирам петербургского автобуса, не доехавшего до Литвы, выплатят компенсации

Причиной аварии рейсового автобуса, следовавшего из Петербурга в Литву и попавшего в ДТП, по предварительным данным, стали сложные дорожные условия. Об этом «Фонтанке» 29 января сообщили в пресс-службе компании-перевозчика Ecolines.

Там рассказали, что трансфер до латвийского Даугавпилса был организован компанией на автобусе партнера, далее пассажиры проследуют по маршруту на транспорте Ecolines, отправленном на замену.

Все пассажиры отказались от госпитализации и продолжили поездку.

«Мы обязательно свяжемся со всеми пассажирами, вопросы выплат компенсаций будут рассматриваться в индивидуальном порядке, – отметили в пресс-службе. – Кроме этого, так как пассажиры были застрахованы, можно будет обращаться в страховую компанию».

Напомним, что авария произошла сегодня рано утром в Островском районе Псковской области. Автобус съехал в кювет. Пострадала стюардесса рейса, петербурженка, — ее пришлось госпитализировать. Еще пятеро пассажиров отделались ушибами и ссадинами.

Закончившийся неудачно рейс стартовал накануне в 22:30 от автовокзала на Обводном канале. Транспорт следовал в Мариямполь через Вильнюс.