Российским паралимпийцам разрешили выступить на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом

Российских паралимпийцев допустят до участия в зимних Играх в Южной Корее, но только в нейтральном статусе.

Об этом сообщается 29 января на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (IPC). Выступать допущенные спортсмены будут в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, беговые лыжи, сноуборд и керлинг на инвалидных колясках. Все они будут иметь статус «Нейтральный паралимпийский атлет».

Напомним, IPC в августе 2016-го отстранил российских спортсменов от Паралимпиады-2016 и лишил российский комитет членства в организации. В декабре 2017-го отстранение продлили, сославшись на то, что россияне не выполнили все пункту дорожной карты. Сейчас в IPC подчеркнули, что «видят прогресс, сделанный российским Паралимпийским комитетом», поэтому готовы позволить «чистым» спортсменам принять участие в Играх. Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.