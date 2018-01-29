Петербуржец выписывал из Польши наркотики за биткоины и сел на три года

Запрещённые вещества житель Петербурга заказывал из Польши, а расплачивался криптовалютой. Интернет-шопинг прервала полиция.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 29 января, Павла Грязнова признали виновным в контрабанде наркотиков. В прошлом году петербуржец заказал через Интернет из Польши синтетический наркотик. С поставщиками он расплатился биткоинами. Товар в бумажном свёртке доставили в Россию. В начале ноября сотрудники полицейского подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали мужчину в ходе контрольной закупки.

Приговор Московский районный суд вынес 26 января. Осуждённого отправили в исправительную колонию на три года.

На прошлой неделе в Петербурге посадили хозяина мебели с наркотической начинкой. Гарнитур из стола и четырёх стульев прибыл в Пулково из Венесуэлы 20 лет назад.