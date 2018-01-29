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29.01.2018 12:13

Вход на «Площадь Ленина-1» ограничат из-за ремонта эскалатора

Режим работы вестибюля станции метро «Площадь Ленина – 1» с выходом на Финляндский вокзал изменится из-за капитального ремонта эскалатора. 

Как рассказали в пресс-службе петербургской подземки, с 1 февраля по 13 апреля по рабочим дням с 8:00 до 9:00 часов вход на станцию будет закрыт, а с 17:00 до 18:50 пропуск пассажиров ограничат.

Горожан просят учитывать график и заранее планировать маршрут поездок.

С 30 января также из-за ремонтных работ изменится режим работы  «Балтийской». 

 


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Начальная школа на 300 учеников и три детских сада общей вместимостью 600 мест построены за прошлый год на территории кварталов «Новая Охта» в Красногвардейском районе и «Калина-парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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