Вход на «Площадь Ленина-1» ограничат из-за ремонта эскалатора
Режим работы вестибюля станции метро «Площадь Ленина – 1» с выходом на Финляндский вокзал изменится из-за капитального ремонта эскалатора.
Как рассказали в пресс-службе петербургской подземки, с 1 февраля по 13 апреля по рабочим дням с 8:00 до 9:00 часов вход на станцию будет закрыт, а с 17:00 до 18:50 пропуск пассажиров ограничат.
Горожан просят учитывать график и заранее планировать маршрут поездок.
С 30 января также из-за ремонтных работ изменится режим работы «Балтийской».