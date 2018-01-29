«Путин» взял Grammy
В ночь с 28 на 29 января в спортивном комплексе The Madison Square Garden в Нью-Йорке прошла 60-я церемония вручения премии Grammy.
Композитору Рэнди Ньюману присудили «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за песню «Путин».
«Он может вести гигантский трактор / Через Транссибирскую равнину. / Он может управлять ядерным реактором / Своим левым полушарием. / И когда он снимает рубашку, / Женщины теряют рассудок. / Когда он снимает рубашку, / Я хочу быть женщиной», — гласит текст песни.
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