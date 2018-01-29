В Петербурге вымогатели, возившие жертву в багажнике, сели на год

В Петербурге признана виновной парочка вымогателей, которые возили свою жертву в багажнике автомобиля и попались на пути в банк.

Как сообщили в пресс-службе судов города, в мае 2016 года Елена Иванова и Александр Шарков показали своему знакомому бейсбольную биту и потребовали выдать им 90 тысяч рублей. Деньги знакомый получил за реализацию принадлежавшего Ивановой Volkswagen Golf. Чтобы расставание с финансами прошло быстрее, Шарков засунул жертву в багажник автомобиля и прокатил до ближайшего гаражного кооператива, а потом — до Сбербанка. Там злоумышленники надеялись получить уже не 90, а 160 тысяч рублей — для этого потерпевшему настоятельно порекомендовали оформить кредит. Но на пути в банк компанию задержали сотрудники полиции. Суд оценил продуманный план Ивановой и Шаркова в год колонии общего режима.