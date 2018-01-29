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29.01.2018 12:09

Как Финляндия переизбрала президента

В Финляндии без особой интриги переизбрали на второй срок президента. Как голосовали, считали голоса и что говорили соперники, – в репортаже "Фонтанки.fi" из Хельсинки.
Как Финляндия переизбрала президента
Саули Ниинисте//Евгений Богданов/"Фонтанка.fi"

Финская простота

Избирательный участок в городской мэрии Хельсинки, которая расположена рядом с президентским дворцом, открылся, как и положено, в 10:00.

"У нас часто спрашивают, а Ниинисте тут голосует? Увы, нет, – шутит Юкка Куйттинен (Jukka Kyittinen), руководитель участка. – Но зато тут могут отдать голос те, у кого нет адреса".

Те, у кого адрес все-таки есть, да еще и в самом сердце Хельсинки, неспешно движутся выбирать себе президента. Им выдают бюллетень, напечатанный на обычной бумаге, где в кружочке нужно поставить только номер своего кандидата. Никаких тебе водяных знаков, разных цветов, которые невозможно подделать. На участке всего несколько пахнущих свежей древесиной кабинок, одна из которых для инвалидов.

"Если избиратель, например, не видит, то у нас есть специальный человек, который проводит его и поставит за него номер, какой он скажет", – продолжает Куйттинен. Затем прямо в центре на бюллетене ставится штамп, и только тогда его можно опустить в урну.

Очереди на финских участках – не частое явление, так как в Суоми популярностью пользуется досрочное голосование. В этом году почти 37% всех граждан (из 4,5 млн) отдали свой голос до дня выборов.

Пока финны голосуют, ЦИК уже работает – надо успеть к 8 вечера предоставить результаты предварительного голосования. Несколько сотен людей сидят в просторном опенспейсе и считают голоса.

"Конечно, значительную часть мы уже подсчитали, но результаты вам говорить не можем", – общается на бегу с иностранными журналистами председатель хельсинкского ЦИКа Тимо Эрикяйнен (Timo Erikäinen).

Впрочем, не надо быть волшебником или руководить ЦИКом, чтобы понять, что один из кандидатов явно лидирует. Симпатичная финская девушка открывает бюллетень с номером 8 – а именно под ним идет глава государства Саули Ниинисте (Sauli Niinistö) – и кладет его в большую пачку. Опять 8, 8 и 8. На всех столах вокруг также возвышаются горы с номером 8. Вдруг девушке попадается 7 – этот голос за самовыдвиженца Пааво Вяюрюнена (Paavo Väyrynen), что заставляет ее лоб морщиться: "Где вообще номер 7 у нас?". В это время Эрикяйнена продолжают атаковать вопросами журналисты.

"А нельзя вот, например, 3 превратить в 8?", "А можно забраковать какие-нибудь бюллетени специально?". Финн не понимает, что от него хотят, и отвечает, что в Финляндии так не делают.

На самый главный вопрос: "А кто контролирует ЦИК?" – Эрикяйнен, гордо назвав себя центристом, отвечает: "В комиссии – люди из разных партий, и они внимательно следят друг за другом".

 

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