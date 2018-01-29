На месте бывшего завода имени Калинина на Васильевском появится «Максидом»

Гипермаркет «Максидом» появится на участке бывшего завода имени Калинина на Васильевском острове по адресу: Уральская улица, дом 1. Стоимость проекта инвестор оценил в 1,4 млрд рублей, пишет 29 января «Коммерсантъ», а общий размер вложений с учетом расходов на приобретение участка и имущества завода достигнет 5 млрд.

Строительство окончится не ранее 2019 года, торговый центр займет площадь в 10 тысяч кв. метров. Ранее «Фонтанка» писала, что «Максидом» в 2016-м выкупил территории и здания советского предприятия, в том числе исторические — всего 8,3 га, выходящих к Смоленке и Малой Неве, причем холдинг был единственным участником торгов и купил земли по минимальной цене — 1,23 млрд рублей. Как заявляла тогда «Фонтанке» член совета директоров компании «Максидом» Мария Евневич, жилье строить компания не планировала, а исторические корпуса (объекты культурного наследия) намерена отремонтировать и приспособить под коммерческие и общественно-деловые функции. Приспособление будет идти в несколько этапов, общая концепция пока неясна, но в холдинге заявляют, что первые арендаторы могут въехать сюда уже через год. Всего на территории бывшего завода около двух десятков зданий и построек площадью свыше 80 тыс. кв.м.

Сейчас у «Максидома» девять магазинов в Петербурге. Годовой оборот компании составляет более 17 млрд рублей.