Volkswagen заставили извиняться за тестирование «Жука» на обезьянах

Десять обезьян, нюхавших выхлопы дизельного Volkswagen Beetle в закрытой клетке, стали причиной очередного скандала с участием концерна «Фольксваген». Как стало известно 29 января, автопроизводителю пришлось извиняться за экологические тесты, проведенные четыре года назад.

В официальном сообщении концерн признает примененные научные методы неверными.

По данным СМИ, тесты по заказу Европейской исследовательской группы по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе спонсировали три автомобильных гиганта. Однако реакция остальных не столь очевидна.

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