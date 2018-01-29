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СМИ: К ЧМ-2018 мошенники готовят фальшивые банкоматы
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29.01.2018 11:53

Volkswagen заставили извиняться за тестирование «Жука» на обезьянах

Десять обезьян, нюхавших выхлопы дизельного Volkswagen Beetle в закрытой клетке, стали причиной очередного скандала с участием концерна «Фольксваген». Как стало известно 29 января, автопроизводителю пришлось извиняться за экологические тесты, проведенные четыре года назад.

В официальном сообщении концерн признает примененные научные методы неверными.

По данным СМИ, тесты по заказу Европейской исследовательской группы по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе спонсировали три автомобильных гиганта. Однако реакция остальных не столь очевидна.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга»

 


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25.01.2018 18:46
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Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
ГК «Эталон»
11.01.2018 17:59
Открыты продажи паркинга в ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
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30.12.2017 09:00
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Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
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