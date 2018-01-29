Volkswagen заставили извиняться за тестирование «Жука» на обезьянах
Десять обезьян, нюхавших выхлопы дизельного Volkswagen Beetle в закрытой клетке, стали причиной очередного скандала с участием концерна «Фольксваген». Как стало известно 29 января, автопроизводителю пришлось извиняться за экологические тесты, проведенные четыре года назад.
В официальном сообщении концерн признает примененные научные методы неверными.
По данным СМИ, тесты по заказу Европейской исследовательской группы по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе спонсировали три автомобильных гиганта. Однако реакция остальных не столь очевидна.
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