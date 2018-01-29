«Кремлевский доклад» и санкции: стоять, бояться

Сегодня, 29 января, в США должны опубликовать «Кремлевский доклад» – список бизнесменов, которые по мнению конгресса «близки к Владимиру Путину и причастны к коррупции и нарушению прав человека». Кто именно попадет в список и сколько там окажется фамилий, не знает никто.

Планируемая дата публикации доклада совпадает с новой волной санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса. Каковы будут последствия для элит и обычных российских граждан, выясняла «Фонтанка».

Публикация «Кремлевского доклада» – следствие закона о «противодействии противникам США посредством санкций», подписанного Дональдом Трампом еще в августе 2017 года. В статье 241 этого документа содержится поручение министру финансов США в сотрудничестве с директором Национальной разведки и госсекретарем подготовить для конгресса подробный доклад, который обозначит «наиболее важных высокопоставленных политических деятелей и олигархов в Российской Федерации, определяемых их близостью к российскому режиму и их чистым капиталом». Та же участь коснется полугосударственных компаний с распределенной собственностью.

Документ может сделать нерукопожатными десятки крупных российских бизнесменов, что может фатально отразиться на их деловых интересах за рубежом.

Профессор Высшей школы экономики и президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган в беседе с корреспондентом «Фонтанки» подчеркнул, что принципиальное отличие новых санкций — усиление воздействия на оборонный сектор и более широкий круг физлиц, близких к власти. Кроме того, новые ограничения теперь имеют статус закона, а значит, просто так в ближайшие год-два их не отменят. Прогноз эксперта довольно пессимистичен.

«Если весь мир развивается равномерно, то Россия растет сегодня только и исключительно за счет цен на нефть. Ограничение притока технологий в страну сильно убивает все движение технологических секторов. Это обернется большими проблемами в перспективе в 5-10 лет, – говорит Евгений Коган. – Но есть еще один нюанс. Санкции сделали для всего мира проблематичным всё, что связано с Россией. Наших компаний, денежных потоков, людей попросту сторонятся. С россиянами сейчас стараются не заключать сделки».

То, что сейчас наши дела выглядят не так плохо, эксперт связывает с общим ростом мировой экономики, от которого России, несмотря ни на что, перепадает малая толика. А могла бы и большая — на фоне санкций страна недополучила огромные инвестиции.

Российские бизнесмены с замиранием сердца ждут публикации «Кремлевского доклада». Те, кто туда попадут, пострадают финансово. Но, тем не менее, этот ущерб не приведет к напряжению внутри элит, несмотря на то, что они понимают, кому надо сказать «спасибо» за эти неприятности. Поэтому публикация списка не окажет, по мнению Евгения Когана, влияния на выборы российского президента.

«Санкции в итоге будут только консолидировать элиту вокруг Путина, – говорит эксперт. – Надо совершенно не знать истории России, чтобы думать, что санкции могут перессорить элиты. Все взаимно повязаны. Система будет себя очень сильно и мощно защищать. Россия отреагирует иначе. Она все дальше будет отходить в сторону от западного мира, с большей силой искать свой путь. Каким он будет, сегодня никто не знает».

Коган отмечает, что страна, оказавшись исключенной из некоего общества государств, будет неизбежно искать себе другую компанию. Международное напряжение будет расти. Это не обязательно приведет к вооруженным конфликтам, как говорил в ряде интервью глава ВТБ Андрей Костин. Ни до выборов, ни после обычные граждане последствий новых санкций и публикации «Кремлевского доклада» не ощутят. «Но это резиновый поводок, который не только мягко удушает, но и все время оттаскивает страну на последнее место», – говорит Евгений Коган. Санкции уже давно стали приятным способом «лягнуть» экономического конкурента.

При этом есть вероятность, что составители «Кремлевского доклада» попросят дополнительное время на его доработку, а опубликуют документ в феврале. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Фонтанки» заместитель председателя движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший.

«Доклад в любом случае будет опубликован, – говорит Владимир Кара-Мурза. – Но есть большая разница между санкциями в отношении страны и в отношении конкретных людей. Когда был принят закон Магнитского, он вводил персональные санкции в отношении лиц, которые нарушают права граждан. Персональные санкции — это, как говорил Борис Немцов, абсолютно пророссийская мера».

Эксперт отмечает, что люди, которые отвечают критериям включения в «Кремлевский доклад», очень боятся попасть в список и направляют в США эмиссаров и лоббистов. Но кто именно окажется в перечне, неизвестно.

На Западе существует термин Politically exposed person (PEP) – это «лицо, которое выполняет (выполняло в течение последних трех лет) важные государственные функции и имеет (имело) потенциальную возможность злоупотреблять служебным положением в целях незаконного обогащения себя или третьих лиц, близкие родственники и члены семьи такого физического лица, а также лица, о которых известно, что они тесно связаны с упомянутым физическим лицом». Скорее всего, увидеть себя в списке могут именно ПЕПсы.

«На сегодняшний день есть две фамилии, которые можно с уверенностью назвать, – говорит Владимир Кара-Мурза. – Это генпрокурор Юрий Чайка и бизнесмен Алишер Усманов. Их имена содержались в запросе американских сенаторов, который был направлен в правительство с просьбой включить их в этот доклад».

При этом формально в документе ни о каких конкретных санкциях речь не идет. В нем будут опубликованы только имена — но это будет означать, что эти люди признаны правительством США нарушителями прав человека, причастными к коррупции. «Все понимают, как работает международная банковская система, – говорит собеседник «Фонтанки». – Значительная часть уважающих себя бизнесменов и банкиров не пожелает иметь дело с теми, кто попал в список».

В «Кремлевском докладе» также могут содержаться сведения об имуществе и зарубежных активах фигурантов. Как отмечает Владимир Кара-Мурза, в отношении генпрокурора Чайки в сенатском запросе упоминалась история с компанией «Авилон», которая поставляет автомобили российским силовым структурам, в том числе Генпрокуратуре, а в числе бенефициаров оказывается Артем Чайка, сын генпрокурора РФ. Также в докладе может быть упомянута усадьба Алишера Усманова на Рублевке, которую окрестили «секретной дачей Дмитрия Медведева».

Как бы то ни было, уже в ближайшие дни многих представителей российской бизнес-элиты ждет новая, не самая простая и приятная жизнь без возможности въехать на территорию США, с проблемами в Евросоюзе (так как американцы собираются «карать» всех, кто будет работать с фигурантами списка) и без нормального бизнеса с зарубежными партнерами. А для страны в целом начнется долгий период «поиска себя» – без зарубежных технологий и инвестирования.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»